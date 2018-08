Twintiger riskeert vier jaar cel voor brandstichting in eigen appartement Jamie L. blijft beweren dat een inbreker verantwoordelijk is Koen Baten

02 augustus 2018

12u00 0 Sint-Niklaas Jamie L. (21) uit Sint-Niklaas moest zich donderdag verantwoorden in de correctionele rechtbank in Dendermonde voor brandstichting in zijn eigen flat. Hij riskeert vier jaar cel, maar blijft beweren dat hij niet de schuldige is. "Iemand moet ingebroken hebben", verklaarde hij.

De feiten dateren van 3 april. Iets na middernacht brak er brand uit in het appartement van de beklaagde langs de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal, waarop het flatgebouw zich vulde met rook. De opgetrommelde hulpdiensten vonden kleren en spuitbussen in de inkomhal, maar die bleken al geblust te zijn. Desondanks was er nog altijd rookontwikkeling. "Daarop werd de voordeur van het appartement van de beklaagde opengebroken", aldus het Openbaar Ministerie. "Daar trof men in de kast een tweede brandhaard aan."

Bewoner Jamie was op dat moment niet thuis — hij was net vertrokken voor een fietstochtje. Hij was een tijdlang telefonisch niet bereikbaar, maar stelde online wel de vraag of het ergens in Sint-Niklaas aan het branden was. Uit onderzoek bleek ook dat de man daags voor de brand opgezocht had welke straf hij voor brandstichting kon krijgen. "Uit interesse, omdat ik een job bij de politie overwoog", klonk het. "Maar het was niet mijn intentie om zelf brand te gaan stichten."

En ook in de rechtbank bleef hij volhouden dat hij niet de brandstichter was. "Er moet iemand ingebroken hebben", klonk het. "Toen ik hoorde dat het brandde, ben ik naar de politie in Stekene gereden. Dat kantoor was echter gesloten, en dus ben ik teruggekeerd naar Sint-Niklaas."

Geen braaksporen

Het Openbaar Ministerie was echter formeel. "Er zijn geen braaksporen aangetroffen in het appartement. Hij blijft ontkennen, terwijl het hier duidelijk om zeer ernstige feiten gaat. Als de bewoners van het gebouw niet opgeschrikt waren door de knal, dan had dit veel slechter kunnen aflopen. We vragen dan ook een zeer strenge straf."

Maar volgens Jan Van Lantschoot, advocaat van de beklaagde, werd het onderzoek niet volledig gevoerd. "Sommige dingen werden niet geverifieerd, zoals het gsm-verkeer", stelde hij. "Er werd ook nooit gezocht naar een eventuele derde betrokkene. Mijn cliënt heeft ook een blanco strafblad en met niemand problemen. Hij had geen reden om brand te stichten. Ik vraag dan ook om de nodige mildheid aan de dag te leggen."

Uitspraak op 9 augustus.