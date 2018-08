Twintiger riskeert celstraf voor brandstichting in eigen appartement Jamie L. blijft de feiten ontkennen en zegt dat er ingebroken werd Koen Baten

02 augustus 2018

12u43 0

De 21-jarige Jamie L. uit Sint-Niklaas stond gisteren terecht voor de

correctionele rechtbank van Dendermonde nadat hij op 3 april van dit jaar brandstichtte in zijn eigen appartement. Een deskundige trof twee brandhaarden aan, in de inkomhal en de kast van L. De jongeman blijft beweren dat niet hij debrand stichtte maar iemand anders. “Ze moeten hebben ingebroken in mijn woning”, verklaarde L. Hij riskeert een gevangenisstraf van vier jaar.

De feiten vonden plaats iets na middernacht op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas in het appartement van de beklaagde. Buurtbewoners werden toen opgeschrikt dooreen luide knal en merkten dat er heel wat rook in het appartementsgebouw hing. Ze liepen onmiddellijk naar buiten en verwittigden de hulpdiensten. In de inkomhal werden kleren en spuitbussen aangetroffen, die intussen al geblust waren. Er bleef echter een hevige rookontwikkeling ontstaan, waardoor de brandweer verder op onderzoek ging. “De deur van de beklaagde werd toen opengebroken en in de kast trof men een tweede brandhaard aan”, aldus het Openbaar Ministerie.

Jamie zelf was op dat moment niet aanwezig. Hij was net vertrokken voor een fietstocht. Zijn gsm nam hij niet op en hij reageerde niet op sms’n van zijn familie en vrienden. Op het moment dat de politie de eerste oproep kreeg, belde hij terug

naar zijn moeder. Op het internet stelde hij ook de vraag of er ergens brand

was in Sint-Niklaas op dat moment.

Uit het onderzoek bleek dat de man een dag voor hij brand stichtte op het internet had opgezocht welke straf hij hiervoor kon krijgen. “Ik had dit enkel opgezocht omdat ik interesse had om bij de politie te gaan. Dit interesseerde mij heel erg, maar dat was niet met de bedoeling om dit zelf uit te voeren”, verklaarde hij aan de rechter. De twintiger blijft ook volhouden dat hij de brand niet gesticht heeft. “Er moet iemand ingebroken hebben in mijn appartement en het vuur aangestoken hebben”, klinkt het. “Toen ik hoorde van de brand ben ik naar de politie in Stekene gereden, maar dat kantoor was gesloten, waardoor ik terugkeerde naar Sint-Niklaas”, besluit de man.

Het Openbaar Ministerie was echter formeel. “Er zijn geen enkele sporen van braak aangetroffen in het appartement. De man blijft tot op heden ook nog altijd

ontkennen. Het gaat hier toch zeer duidelijk om ernstige feiten. Als de bewoners niet opgeschrikt werden door de knal dan was dit veel erger afgelopen en hadden er ook slachtoffers kunnen vallen, ik vraag dan ook een zeer strenge straf”, klinkt het.

Jan Van Lantschoot, de advocaat van de beklaagde vind dat het onderzoek niet volledig gevoerd is. “Sommige zaken werden niet gecheckt zoals het GSM-verkeer. Er is ook nooit gezocht naar een eventuele derde persoon die hierbij betrokken kan zijn”, aldus Van Lantschoot. “Mijn cliënt heeft ook nog een blanco strafblad en

met niemand problemen. Hij had geen reden om brand te stichten. Ik vraag dan

ook om de nodige mildheid aan de dag te leggen voor mijn cliënt.” De rechtbank

doet uitspraak op 9 augustus.