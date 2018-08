Twintiger niet naar cel na brandstichting in eigen appartement Koen Baten

09 augustus 2018

Jamie L., de 21-jarige man uit Sint-Niklaas moet niet naar de gevangenis nadat hij op 3 april om middernacht ongeveer brand had gesticht in zijn eigen appartement. De feiten vonden plaats op de Antwerpsesteenweg in Sint-Niklaas. De man bleef ontkennen dat hij de brand had gesticht en dat er iemand moet ingebroken hebben in zijn appartement. Op het moment van de brand was hij niet aanwezig, hij was net weg voor een fietstocht. De man zelf werd door de rechtbank wel schuldig bevonden, maar moet niet langer in de cel blijven zitten als hij zich aan enkele voorwaarden houdt. Een van de voorwaarden is dat hij zich psychologisch moet laten begeleiden. Verder moet hij op zoek naar vast werk om uit de gevangenis te blijven.