Twintiger die meisje (5) doodreed krijgt zeven jaar cel en wordt na zitting meteen aangehouden Rechter: “Uw wagen was als een wapen door uw roekeloos gedrag” HAA Kristof Pieters

10 april 2019

11u37

Bron: Eigen berichtgeving 21 Sint-Niklaas De 21-jarige man die vorige zomer een dodelijk ongeval in Sint-Niklaas veroorzaakte waarbij een meisje van vijf omkwam, is veroordeeld tot zeven jaar cel. Dat heeft de politierechtbank in Sint-Niklaas beslist. De twintiger verliest ook zijn rijbewijs voor 8 jaar en moet een boete van 9.200 euro betalen. Hij werd na de zitting onmiddellijk aangehouden.

De dodelijke aanrijding gebeurde op 20 augustus vorig jaar op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas. A.C., een twintiger uit Nederland, verloor de controle over het voertuig en reed drie voetgangers aan. De slachtoffers waren een moeder van 42 jaar en haar twee dochters van 8 en 5 jaar oud uit Sint-Niklaas. Voor de 5-jarige Maymouna Diallo kwam alle hulp te laat. Zij overleed ter plaatse. Haar mama Zeinabou (42) lag maanden lang in coma en ook haar zus Kadidiatou (8) raakte zwaargewond.

“Wagen is als wapen gebruikt”

Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat A.C. onder invloed was van drugs. Uit haarstalen bleek dat hij een intensief gebruiker is van cocaïne en cannabis. De man heeft geen rijbewijs maar had een 62-jarige vrouw uit Nederland kunnen overtuigen om voor hem een auto te huren. Volgens de politierechter is de oorzaak van het ongeval duidelijk. “Die is te wijten aan een onaangepaste snelheid en een gebrek aan vermogen om een auto te besturen”, klinkt het. De rechter stelde ook een flagrant gebrek aan voorzichtigheid, normbesef en respect vast. “Het is en blijft een ongeval maar in dit geval was het vermijdbaar als de bestuurder zijn snelheid had aangepast en geen drugs had gebruikt. Zelfs met een rijbewijs zou hij door zijn intense manier van druggebruik ongeschikt zijn geweest om te rijden. Zijn wagen is nu als wapen gebruikt. Ook het vluchtmisdrijf achteraf is opzettelijk en doelbewust. Nog tijdens de reanimatie van het slachtoffer was A.C. plots verdwenen. Nadat hij werd gevat, liet hij aanvankelijk uitschijnen dat hij als passagier in de wagen zat. Zo’n houding is gewetenloos en crimineel.”

Celstraf, rijverbod en geldboete

De rechter veroordeelde A.C voor de onopzettelijke doding, het vluchtmisdrijf, het rijden zonder rijbewijs en het druggebruik in totaal tot zeven jaar cel, acht jaar rijverbod en een geldboete van 9.200 euro. “Hij krijgt nog de kans om na het uitzitten van de straf nog iets te maken van zijn leven. Dat is dan wel op voorwaarde dat hij in de gevangenis tot inkeer komt en iets doet aan zijn drugproblematiek.”

Op basis van de zwaarwichtige feiten en ook omwille van zijn Nederlandse nationaliteit, vroeg het openbaar ministerie na het vonnis de onmiddellijk aanhouding van de twintiger. De rechter ging op dit verzoek in waarna de man meteen in de boeien werd geslagen. In de rechtszaal zaten politieagenten in burger klaar. Volgens Herwig Moons, advocaat van A.C., was de beslissing duidelijk al genomen nog voor de zitting plaatsvond. Hij tekende protest aan maar kreeg geen gehoor. “Mijn cliënt zat al vijf maand in voorhechtenis en is twee keer op de zitting verschenen. Hij was niet verplicht om vandaag aanwezig te zijn voor het vonnis maar is toch gekomen. Zijn onmiddellijke aanhouding is dan ook voor niks nodig”, reageert hij boos.

Familie kan zich verzoenen met vonnis

De familie van de omgekomen kleuter kan zich verzoenen met het vonnis. “Het ligt in de lijn van hetgeen we verwacht hadden”, zegt Aminata Sech, een nichtje van Maymouna. “Het leed zal er natuurlijk nooit door weggenomen worden maar we kunnen dit hoofdstuk nu eindelijk afsluiten. Kadidiatou gaat sinds september terug naar school en ook haar mama probeert verder te gaan met haar leven, ook al is dit mentaal erg zwaar en is ze nog altijd aan het revalideren. We kunnen niet echt zeggen dat we tevreden zijn met dit vonnis maar we kunnen er ons wel mee verzoenen en zijn nu vooral opgelucht dat alles achter de rug is.”

Verdediging gaat in beroep

De verdediging gaat niet akkoord met de uitspraak en gaat in beroep, waardoor de correctionele rechtbank van Dendermonde zich over de zaak zal moeten uitspreken.