Tweede 'plastic attack' valt Albert Heijn aan JVS

05 september 2018

10u48 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 15 september vindt er in Sint-Niklaas een tweede 'plastic attack' plaats, een burgerinitiatief tegen het gebruik van plastic verpakkingen in supermarkten.

In juni was er een eerste wereldwijde 'plastic attack'. Op 15 september volgt de tweede actie, tijdens de 'World Cleanup Day'. De Sint-Niklase actiegroep roept op om die dag opnieuw massaal de strijd aan te gaan tegen plastic. De tweede aanval vindt dan plaats om 10.30 uur in de Albert Heijn-supermarkt in de Puitvoetstraat. "Maar ook andere winkels mogen zich verwachten aan shoppers die actie voeren tegen nutteloze verpakkingen en wegwerpplastic", klinkt het bij initiatiefnemers Chris Wauman en Debby Burssens uit de Elisabethwijk.

Bij een 'plastic attack' gaan klanten naar de winkel, betalen ze voor hun boodschappen maar laten ze daarna alle nutteloze verpakkingen achter in de winkel, van plastic folies, bakjes tot zakjes. "Het eten nemen we uiteraard mee naar huis, het afval mogen de supermarkten houden. Ze zijn verplicht om dat terug te nemen. Op deze manier willen we via de supermarkten ook de druk op leveranciers verhogen", klinkt het.

"Uiteindelijk moet er gewoon véél minder plastic geproduceerd worden. We gebruiken alsmaar meer plastic, maar gebruiken het steeds minder lang, terwijl plastic niet vergaat. Gevolg? Tegen 2050 zal er meer plastic dan vis in de oceanen zitten, en die vervuiling wreekt zich tegen ons, want ondertussen vinden we minuscule plasticdeeltjes terug in ons kraantjeswater en op ons bord."