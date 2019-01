Tweede editie winterfestival Bijs Bougie op scoutsdomein d’Olmen JVS

17 januari 2019

17u38 0 Sint-Niklaas De vzw Bijs pakt zaterdag uit met de tweede editie van het winterfestival ‘Bijs Bougie’, op het scoutsterrein d’Olmen in Sint-Niklaas.

Komende zaterdag 19 januari is er opnieuw ‘Bijs Bougie’. “Een knus winterfestival voor het hele gezin dat probeert wat behaaglijke warmte door deze koude dagen te blazen”, zo kondigen de organisatoren aan. De hele dag door zijn er op het scoutsterrein d’ Olmen workshops voor kinderen, met onder meer een initiatie vuurspuwen, ‘Boom Balloon’, vertellingen en liederen, ‘silent disco’ en Theater Tieret dat met Camera Obscura op geheel eigenzinnige wijze portretten van voorbijgangers neemt.

Als de zon ondergaat, worden de vuurkorven aangestoken. “Je kan dan voor iets warms terecht bij de vele foodtrucks. We hebben dan heel wat live-muziek, met onder meer Bow & Arrow, De Z.opas en Het Lot. Na de optredens is er nog een fuif.”

Het festival is een organisatie van de vzw Bijs, een groep ouders van negen kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking. Zij hebben zelf een nieuwe thuis gecreëerd voor hun kinderen om zo hun toekomst te verzekeren, in combinatie met de nodige professionele zorg. Vlaanderen kent vandaag immers veel goeie voorzieningen voor mensen met een beperking, maar de realiteit is dat er ook ellenlange wachtlijsten zijn voor deze voorzieningen. Hun Bijshuis wordt sinds januari 2018 bewoond en bevindt zich in de Hadewychstraat in Belsele. De vzw Bijs krijgt enorm veel steun en sympathie uit heel Vlaanderen, ook tijdens de Warmste Week van StuBru. De opbrengst van Bijs Bougie wordt integraal ingezet om de tekorten in hun zorg te financieren.

Tickets voor ‘Bijs Bougie’ kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Voor kinderen is dat 5 euro in voorverkoop, 6 euro aan de kassa. Info en tickets: www.bijs.be.