Tweede Bubbles & Bites in vijf bruisende horecazaken

28 april 2018

Morgen vindt de tweede editie plaats van 'Bubbles & Bites'. Daarmee bieden vijf horecazaken en vijf lokale wijnspecialisten, met steun van het Centrummanagement, een smaakvolle inkijk in hun aanbod, in combinatie met een gezellige tocht doorheen de stadskern. De wijnspecialisten schenken elk hun favoriete bubbels en schetsen het verhaal achter de fles, de horeca-uitbaters serveren er een passend hapje bij. Dit jaar zijn dat Kasteel Walburg, De Gouden Arend, restaurant Merlot, Wijn & Tapas Pur Sentiment en restaurant Eigenwijs. De wijnspecialisten zijn Het Wijnhuis, Wijnen Krijsman, Verhofstede, Pur Sentiment en Global Wineries. Deelnemen kost 35 euro per persoon. Info: www.insintniklaas.be. (JVS)