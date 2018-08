Tweedaags Walhalla doet het in stijl FESTIVAL KEERT VOOR TWEEDE EDITIE TERUG NAAR DE JAREN 90 JORIS VERGAUWEN

03 augustus 2018

02u37 0 Sint-Niklaas Een stukje van de house, urban en technohemel bevindt zich vandaag en morgen aan de Kwade Plas in Belsele, waar het Walhalla Festival neerstrijkt. Een tweedaags feestje in stijl wordt het, met een knipoog naar de nineties en 'The fresh prince of Bel-Air'.

Na vijf edities van Wouterland is opvolger Walhalla aan de tweede editie toe. En waar Wouterland nog neigde naar een ambitieus, maar amicaal feestje, profileert Walhalla Festival zich stilaan als een stevig verankerd en kwaliteitsgulzig evenement, met regio-overstijgende allures. Het feestje van weleer, met een groep vrienden in de tuin van Wouter, na één van de jonge Tomorrowland-edities, groeide op als Wouterland en is nu volwassen geworden als Walhalla Festival. Een weiland aan de Kwade Plas, op de grens van Belsele en Sint-Gillis-Waas, is opnieuw het decor voor deze tweedaagse trip met house, urban en techno. Een festival moet zich elk jaar weer een beetje heruitvinden en dat heeft de organisatie van Walhalla prima begrepen. "Ons publiek houdt van verrassingen, net als wijzelf. Een festival rond een thema opbouwen, maakt het ook elke keer wat anders. En dat doen we deze keer met 'The fresh prince of Bel-Air', waarmee we een beetje teruggaan naar de nineties, maar vooral ook graag wat meer aandacht schenken aan de hip hop-revival van vandaag, geïnspireerd door die urban 90's. En het is niet die tv-serie die van belang is, wel de sfeer die het oproept", schetst Conner Rousseau van Walhalla Festival. De focus blijft liggen op de betere hedendaagse house- en technomuziek, maar naast de main stage is er ook een urban stage zaterdag, waar voor het eerst ook een live set te zien is van TheColorGrey. Stellen dat er een paar dj's passeren die de voorbije weekends ook op TML stonden, is overbodig en niet nuttig. "Ook omdat we geen kopie willen zijn ván.. We zijn klein begonnen en hebben altijd onze eigenheid gekoesterd, net als onze lokale verankering, hoewel we tegenwoordig steeds meer bezoekers uit Gent, Antwerpen en zelfs Nederland zien. En ook onze dj's komen van verder, tot zelfs uit Australië. Het wordt elk jaar iets groter. En ook deze keer loopt het weer goed, met nu al een pak meer tickets die de deur uit zijn."





Extra leuk als er ook nog wat aantrekkelijks te ontdekken valt op een festival. "De graffitikunstenaar die in de film Patser het artwork deed, heeft zich over ons hoofdpodium ontfermd, we hebben een tunnel die bezoekers van 2018 naar de jaren 90 brengt, er is een restaurant met de sous-chef van Nova, tot een karaokebar én een basketbalveldje. Het mag dus inderdaad wat meer zijn."





Walhalla Festival vindt vandaag en morgen plaats. Meer info: www.walhallafestival.com.