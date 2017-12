Twee woningen ontruimd na gaslek 02u33 0

Op de Hulstbaan in Sinaai zijn maandagnacht rond 2.30 uur twee huizen ontruimd na een gaslek. Een toevallige voorbijganger hoorde het lawaai van ontsnappend gas en merkte ook een doordringende gasgeur op aan een huis dat afgebroken wordt. Door de wind was een muurtje omgevallen en terecht gekomen op de gasmeter die nog niet afgesloten was. De brandweer besliste vijf bewoners uit twee aanpalende woningen te evacueren. Rond 3 uur was de situatie onder controle en kon iedereen terugkeren. (PKM)