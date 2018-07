Twee weken onderhoudswerken op de Singel 24 juli 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 13 augustus met onderhoudswerken op de Singel (R42) in Sint-Niklaas. De aannemer werkt tussen Vijfstraten en de Prins Boudewijnlaan (N70). Tijdens de werken kan het verkeer van de N70 niet meer via de Singel naar het station en moet omrijden. De werken duren in totaal twee weken. De planning hangt sterk af van de weersomstandigheden. Er zal een nieuwe asfaltlaag worden aangelegd op een traject van zo'n twee kilometer. De aannemer vervangt de onderlaag en de toplaag. Het einde van de werken is voorzien op 23 augustus. Het verkeer richting N70 kan steeds vanaf Vijfstraten over de R42 rijden. Het verkeer richting station is tijdelijk niet mogelijk van de N70 via de Singel en wordt omgeleid via de Prins Boudewijnlaan (N70), de Westelijke Tangent (N41), Driekoningenstraat en Noordlaan. Het Europark-Zuid is steeds bereikbaar vanaf de N70. Het agentschap is ook nog aan het werk ter hoogte van Driekoningen. De twee nieuw aangelegde rotondes zijn intussen wel opengesteld voor het verkeer maar de tunnel onder het station is wel nog altijd afgesloten in beide richtingen. Plaatselijk verkeer voor het Stationsplein volgt de omleiding 'station' en kan via de Slachthuisstraat, Vijfstraten en de Singel zo de Leopold II-laan en het Stationsplein bereiken. (PKM)