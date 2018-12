Twee wagens in de gracht na slipper op N41 Kristof Pieters

24 december 2018

14u39 0

Op de N41 in Sint-Niklaas gebeurde zondagavond tussen de Heimolenstraat en de E17 een zwaar ongeval. Twee BMW’s, die richting Hamme reden, kwamen beide in onduidelijke omstandigheden in de gracht rechts van de weg terecht. Mogelijk gingen ze op het natte wegdek aan het slippen. Eén inzittende werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Beide wagens raakten zwaar beschadigd en moesten uit de gracht getakeld worden. Omdat het tot een discussie met verbale agressie en wat duw- en trekwerk kwam tussen enkele betrokkenen moest de politie de gemoederen kalmeren. De precieze aanleiding voor het tumult was niet helemaal duidelijk.