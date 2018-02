Twee vrouwen beroofd van handtas 12 februari 2018

02u36 0 Sint-Niklaas Zaterdagavond zijn twee vrouwen op korte tijd beroofd van hun handtas.

Een 61-jarige vrouw werd overvallen toen ze om 19.51 uur van de bus was gestapt in de Hertenstraat. Ze werd gevolgd door drie jongeren en kreeg plots een duw in de rug. Daarbij werd haar handtas afgerukt. Om 20.51 uur overkwam een 63-jarige dame hetzelfde in het Reynaertpark. Ook zij verloor haar handtas. Er zijn verschillende elementen die erop wijzen dat het om dezelfde daders ging. De politie onderzoekt de zaak. (PKM)