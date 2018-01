Twee verdachten van inbraken worden land uitgezet 02u27 0

De politie van Sint-Niklaas heeft zaterdagavond twee mannen opgepakt die vermoedelijk op dievenpad waren. Een bewoner uit de Callaertstraat had rond 19.30 uur een duo opgemerkt dat door de straat wandelde en opvallend veel aandacht had voor de woningen. De man alarmeerde daarom meteen de politie en dat loonde. Er werd een zoektocht gehouden in de omgeving en ter hoogte van de Bellestraat werd het duo opgemerkt. De politie zag nog net hoe één van hen iets in de berm weggooide. De twee splitsten op, maar konden door de agenten gevat worden. In de berm werd nadien een schroevendraaier teruggevonden, een klassiek instrument voor dieven om deuren en ramen te forceren. Op last van het parket werden de twee gearresteerd en opgesloten in de cel. Omdat er geen meldingen kwamen van inbraken die avond, kon hen niets ten laste worden gelegd. De twee mannen van 25 en 31 jaar zijn van Georgische nationaliteit. Omdat ze geen geldige verblijfsvergunning hebben, werden ze overgebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzaal met het oog op hun onmiddellijke repatriëring. (PKM)