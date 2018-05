Twee verdachten opgepakt na brandstichting 02 mei 2018

02u30 0

De politie van Sint-Niklaas heeft maandag twee verdachten opgepakt na een brandstichting aan een woning in de Meesterstraat in Nieuwkerken. Het duo had een brandversneller gespoten op de voordeur van de woning en die vervolgens proberen in brand te steken. De bewoners merkten de brand snel op en alarmeerden de hulpdiensten. De schade bleef gelukkig beperkt. De politie kon korte tijd later twee verdachten arresteren. Het motief van de brandstichting zit in de relationele sfeer. De twee verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op beschuldiging van brandstichting. (PKM)