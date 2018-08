Twee nieuwe winkels in Waasland Shopping Center 25 augustus 2018

Het Waasland Shopping Center heeft er twee nieuwe winkels bij. In beide gevallen gaat het om een primeur in ons land. Zo opent het Nederlandse fashionlabel Promiss haar eerste vestiging in België. Daarnaast komt er ook een volledig nieuwe JBC Kids-winkel, in het pand waar tot voor kort de pop-upwinkel van Decathlon was gevestigd. "Deze winkel is ingericht volgens het allernieuwste JBC-concept en is daardoor ook een Belgische primeur", aldus WaSC-manager Toon De Meester. "We zijn tevreden met deze nieuwe aanwinsten. Enerzijds kunnen we een bestaande huurder de kans bieden om door te groeien, anderzijds een gloednieuwe speler op de markt verwelkomen."





Beide winkels pakken dit weekend uit met animatie en kortingen. Nog in het shopping center worden kinderen uitgenodigd om vandaag en volgende zaterdag 1 september samen met illustratrice Cato Oyen de kersteditie van de Waasland Shopping Gift Card te ontwerpen. Het kidsatelier is telkens geopend van 14 tot 18 uur. Na beide actiedagen kiest een jury er de zes origineelste creaties uit waarop gestemd kan worden via www.waaslandshoppingcenter.be. (JVS)