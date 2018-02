Twee klachten over krakers 24 februari 2018

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe kraakwet zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen al 15 klachten binnengekomen. Negen klachten werden er vorig jaar ingediend en dit jaar staat de teller op zes klachten. In onze regio waren er twee klachten die betrekking hadden op onbewoonde panden in Sint-Niklaas en Lokeren. In beide gevallen werden de krakers gearresteerd. In Sint-Niklaas ging het om een illegale vreemdeling die werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In de andere zaak in Lokeren werd een onderzoeksrechter gevorderd. Dat onderzoek zit in een eindfase.





(PKM)