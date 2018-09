Twee gewonden bij zware botsing aan Patershoek Kristof Pieters

06 september 2018

15u07 0

Twee auto's zijn deze middag rond 14 uur gebotst aan Patershoek in Sint-Niklaas. De brandweer en medische diensten waren snel ter plaatse en brachten twee slachtoffers over naar het ziekenhuis. Na de botsing was er enige rookontwikkeling. Er werd gevreesd dat een van de voertuigen vuur ging vatten, maar dat bleek gelukkig niet het geval. De twee auto’s raakten wel zwaar beschadigd. De brandweer reinigde het wegdek en stond in voor signalisatie en verkeersregeling.