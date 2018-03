Twee gewonden bij kop-staartaanrijding 07 maart 2018

Een 39-jarige automobilist die in de Driegaaienstraat stond aan te schuiven in de richting van de N70, is gisterenochtend rond 8.30 uur aangereden door een 26-jarige bestuurster uit Sint-Niklaas. Die had de file niet tijdig opgemerkt. Eén bestuurder en één passagier raakten lichtgewond. (PKM)