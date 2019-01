Twee gewonden bij crash op kruispunt Marktstraat Kristof Pieters

14 januari 2019

Op het kruispunt van de Marktstraat en de Gentstraat in Belsele zijn zondagavond iets na 22 uur twee voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen. Een Renault werd er in de flank gegrepen door een Toyota Auris. De bestuurder van de Renault werd met pijnlijke ribben en met nek- en rugklachten afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook een inzittende van het andere voertuig werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. De politie van Sint-Niklaas deed de vaststellingen.