Twee gewonden bij botsing in Lepelhoekstraat JVS/PKM

17 februari 2019

13u42 0 Sint-Niklaas Bij een aanrijding tussen drie auto’s zijn zaterdagmiddag in de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas twee mensen gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag iets na 13 uur. Drie auto’s waren betrokken bij de kop-staartaanrijding. De bestuurder van een Nissan Navara was gestopt om vanuit de Lepelhoekstraat linksaf de Nachtegalenlaan in te rijden. Een Mercedes achter hem moest daardoor ook stoppen, maar de bestuurder van een Renault Twingo merkte dit te laat op en reed in op de Mercedes. Door de aanrijding schoot deze naar voor en belandde op zijn beurt tegen de Nissan. Twee personen werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De Mercedes en de Renault liepen flink wat schade op. De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen.