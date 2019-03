Twee drugdealers gearresteerd op fuif in jeugdhuis Kristof Pieters

24 maart 2019

Op een fuif in jeugdhuis Den Eglantier in Sint-Niklaas zijn vrijdagavond twee personen opgepakt met een hoeveelheid drugs in hun bezit. De twee waren door de security op de fuif gespot waarna de politie werd verwittigd. Beide werden gerechtelijk aangehouden. Dezelfde avond werd ook een dronken persoon opgesloten in de cel. Die viel in de omgeving van de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas andere mensen lastig en mocht zijn roes uitslapen in de cel.