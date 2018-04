Twee dagen onderhoudswerken op Parklaan 10 april 2018

02u57 0 Sint-Niklaas Vandaag start het Agentschap Wegen en Verkeer met onderhoudswerken op de Parklaan (N16) in Sint-Niklaas. De werken zullen twee dagen duren.

De werkzaamheden op de Parklaan , tussen de rotonde aan het zwembad en de invoegstrook naar het Waasland Shopping Center, zullen twee werkdagen in beslag nemen.





Door deze werkzaamheden kan het verkeer van de Prinses Jos.- Charlottelaan en Koningin Astridlaan (N70) niet naar de N16 richting Temse rijden.





Hinder beperken

De andere bewegingen op de rotonde blijven wel mogelijk. Om de hinder voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken, gebeuren deze werken tijdens de paasvakantie. De aannemer legt vanaf de rotonde tot voorbij de invoegstrook van het shopping center een nieuwe asfaltlaag. Een lokale omleiding is er via Tereken en Kapelstraat, een grotere omleiding via de N41 en de E17.





De werken starten vandaag om 7 uur en duren tot morgen om 17 uur. Daarna wordt de weg opnieuw opengesteld voor het verkeer. (JVS)