Twee auto’s in de gracht op Westelijke Tangent Kristof Pieters

13 januari 2019

Zondag kwam er tot tweemaal toe een voertuig in de gracht terecht ter hoogte van het rondpunt van de Westelijke Tangent. In de voormiddag verloor de bestuurder van een BMW de controle over het stuur in de zwakke bocht en ging er de berm in. Zondagmiddag deed de chauffeur van een Volkswagen Golf hetzelfde manoeuvre nog eens over. Ook deze wagen belandde in de gracht. De brandweer van Sint-Niklaas kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Beide voertuigen moesten worden getakeld.