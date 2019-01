Twee auto’s in beslag genomen tijdens alcoholcontrole Kristof Pieters

27 januari 2019

15u40 0 Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op drie verschillende locaties alcoholcontroles gehouden. Daarbij werden twee auto’s in beslag genomen omdat ze niet verzekerd waren.

In de Sint-Antoniusstraat werden 72 bestuurders aan de kant gezet. Twee daarvan bliezen alarm en één was positief. De auto van een bestuurder die geen geldige verzekering kon voorleggen werd ter plaatse in beslag genomen. In de Gentstraat in Belsele werden 57 bestuurders uit het verkeer gehaald. Niemand bleek positief. Tijden een controle in de Nieuwkerkenstraat in Nieuwkerken-Waas liep wel één bestuurder tegen de lamp omdat hij te veel gedronken had. In totaal moesten op die plaats 43 bestuurders een ademtest afleggen. De politie moest één bestuurder achtervolgen die op de vlucht was gegaan. Hij kon onderschept worden en bleek geen geldig rijbewijs of verzekering te hebben. Zijn auto werd onmiddellijk in beslag genomen. Een vierde alcoholcontrole op de Heidebaan werd vroegtijdig afgebroken omdat de politie bijstand moest verlenen bij een andere interventie.