Turkse gemeenschap wil nieuwe moskee bouwen: “Kampen met een groot ruimtegebrek” JVS

26 februari 2019

20u24 0 Sint-Niklaas De Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas wil een nieuwe moskee bouwen, achter het huidige gebedsgebouw aan de Hazewindstraat. Om dat mogelijk te maken, kijkt de vzw Turks Cultureel Centrum naar een naastgelegen, braakliggend terrein van SVK. De stad gaat binnenkort met het bestuur van de Turkse moskee samenzitten om de procedure te bekijken.

De huidige Turkse moskee aan de Hazewindstraat is gebouwd in 1990, maar blijkt intussen veel te klein voor de Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas. “De site aan de Hazewindstraat is het ontmoetingspunt en de draaischijf van onze gemeenschap. We worden er dagelijks geconfronteerd met het nijpende gebrek aan plaats. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe zeer de vraag leeft binnen de Turkse gemeenschap om te kunnen uitbreiden en vernieuwen”, schetst Hasan Bilici van de vzw Turks Cultureel Centrum en sp.a-gemeenteraadslid.

De Turkse gemeenschap wil graag een nieuwe moskee bouwen, op de eigen site achter het huidige gebouw. Om voldoende ruimte te hebben, wil de vzw Turks Cultureel Centrum een bedrijfsterrein van SVK aankopen, vlak achter het centrum. Het gaat om een terrein van zo’n 3.000 m² dat momenteel niet wordt benut. Met de vorige bestuursmeerderheid werd een stappenplan besproken om de wensen van de Turkse gemeenschap te realiseren. “In juni 2018 besliste het schepencollege dat er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zou worden opgemaakt om de bouw van een nieuwe moskee mogelijk te maken, aansluitend op de site van de huidige moskee en gedeeltelijk op gronden die momenteel eigendom zijn van SVK. Er zou ook een buurtparking kunnen worden ingericht, zodat bewoners meer mogelijkheden krijgen om hun auto kwijt te kunnen. En er zou een tweede toegang tot de site komen, via het Moleken. Hopelijk wil ook de nieuwe bestuursmeerderheid zich achter die plannen scharen.”

“Gastvrij”

De Turkse gemeenschap in Sint-Niklaas telt vandaag zo’n vierduizend inwoners. “Maar de deuren van de moskee en het cultureel centrum staan open voor iedereen. We zien er hier ook gelovigen uit andere gemeenschappen. Maar dat mag, we zijn een gastvrije gemeenschap. Er komen ook heel vaak scholen op bezoek. Ook de buren nodigen we steevast uit bij feestelijkheden. En ook heel wat gewone Sint-Niklazenaren vinden de weg naar ons cultureel centrum, ook om te komen biljarten op zondag bijvoorbeeld. Op 20 en 21 april houden we een opendeurweekend, iedereen is welkom om een kijkje te nemen. Kortom, in de lijn van deze goede verstandhouding met de buurt en met de Sint-Niklase gemeenschap verwachten we dat we de komende jaren werk kunnen maken van een nieuwbouwproject. En we rekenen daarbij op de steun van het stadsbestuur.”

“De huidige moskee werd helemaal gefinancierd door de gemeenschap hier. We hebben dit gebouw bijeen gespaard. Elk werkend lid droeg toen 1.000 euro bij. Voor de nieuwe moskee zullen we een soortgelijk systeem hanteren. Er is veel solidariteit, ook uit andere Turkse moskeeën in België. Het is een kostelijk project, maar het is echt nodig voor onze gemeenschap.”

“Snel overleg”

Schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen) zal binnenkort samenzitten met het bestuur van het Turks Cultureel Centrum. “We gaan snel overleggen om de procedure te bespreken. Er is een RUP nodig om deze plannen te realiseren, maar de Vlaamse overheid dringt erop aan om eerst een brede visie te ontwikkelen voor de héle zone, met de SVK-site bij. We willen alleszins als stad bekijken wat de meest efficiënte manier is om tot een snelle oplossing te komen voor de Turkse gemeenschap.”