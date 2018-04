Tuinhuis brandt uit 10 april 2018

De politie en de brandweer moesten zondag rond 11 uur tussenkomen in een brand in de Kernemelkstraat in Sint-Niklaas. Een tuinhuis annex stalletje stond er in brand en het vuur sloeg over naar omliggende bomen en houtafval. Het tuinhuis brandde volledig uit. Niemand raakte gewond. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse. (JVS)