Trucker zonder keuringsbewijs moet 2.000 betalen Kristof Pieters

04 september 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft maandag bij een controle op het doorrijverbod van 3,5 ton aan het Brugsken een vrachtwagen uit het verkeer gehaald. Bij nazicht van het voertuig en de documenten bleek de chauffeur niet over een geldig keuringsbewijs te beschikken en ook de ladingzekering was niet in orde. Voor deze inbreuken moest de chauffeur 2.000 euro betalen.