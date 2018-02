Trucker door eigen vrachtwagen geplet 19 februari 2018

Een Roemeense trucker is vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op een bedrijfsterrein in het Industriepark-West in Sint-Niklaas. De 49-jarige man kwam rond 10 uur een oplegger ophalen. Terwijl hij bezig was de bekabeling in orde te maken tussen trekker en oplegger, begon de trekker vooruit te bollen. De chauffeur probeerde nog zijn cabine te bereiken maar de vrachtwagen week uit en de man kwam gekneld te zitten tussen de eigen vrachtwagen en een tweede geparkeerde truck. De brandweer kwam ter plaatse om de man te bevrijden. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De arbeidsauditeur kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De brandweer kon vaststellen dat de handrem van de trekker niet was opgetrokken. (PKM)