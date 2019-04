Trouwboekje blijft bestaan ondanks digitalisering: “Grote ceremoniële en symbolische waarde” JVS

01 april 2019

Vanaf vandaag gaat de burgerlijke stand van steden en gemeenten de digitale toer op. De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt plaats voor de digitale akte, opgeslagen in een centrale databank. In Sint-Niklaas blijft op vraag van Open Vld-raadslid Karel Noppe wél nog ruimte voor de traditionele gebruiken met een ceremoniële waarde, zoals het ondertekenen van de huwelijksakte en het geven van een trouwboekje.

Bij een geboorte, naamsverandering of huwelijk komt er voortaan geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische identiteitskaart ondertekenen ambtenaren van de burgerlijke stand elektronisch de akte. Burgers moeten niet langer zelf hun handtekening zetten, die van de ambtenaar volstaat. Die digitale veranderingen worden vanaf vandaag van kracht.

Voor de stad zijn er voordelen aan deze nieuwe werkwijze. “De processen worden een pak vereenvoudigd”, aldus schepen voor Burgerlijke Stand Sofie Heyrman (Groen). “Zo zal er geen dubbel register meer moeten bijgehouden worden en moet de dienst niet meer alle akten printen. Ze zullen dus vlotter en efficiënter kunnen werken. En de papierberg slinkt behoorlijk, wat we alleen maar kunnen toejuichen. Maar ook voor de burgers zelf zijn er voordelen: zo zal men een akte kunnen opvragen in een gemeente naar keuze, ook al is de akte daar niet opgemaakt. Hierdoor moet de burger zelf geen loopjongen meer spelen.”

Niettemin is er ook het emotionele en ceremoniële aspect van de huwelijksceremonies, vindt Karel Noppe. “Het zal niet meer nodig zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand samen met de getuigen de huwelijksakte ondertekent. Een trouwboekje wordt overbodig. De huwelijksakte en het trouwboekje zullen in de strikt juridische zin geen rol van betekenis meer spelen, maar we kunnen er niet omheen dat ze wel een grote ceremoniële en symbolische waarde hebben. Het plechtige moment waarop de getuigen hun handtekening zetten en het moment waarop het pas gehuwde stel hun trouwboekje als blijvende herinnering aan de ‘schoonste dag van hun leven’ mee naar huis krijgt, zijn zaken die we moeten koesteren”, aldus Noppe, die voorstelde om deze gebruiken toch te behouden.

Het schepencollege gaat daar ook op in. “De ondertekening van de akte valt weg, maar we gaan dit vervangen door een ceremonieel document te voorzien dat niet alleen de gehuwden en de getuigen maar bijvoorbeeld ook kinderen kunnen ondertekenen. En ook een trouwboekje zullen we blijven overhandigen, we hebben er daar overigens nog een heel pak van in voorraad!”