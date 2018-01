Troc.com veilt schilderijen voor Rode Kruis 02u54 0

Tweedehandszaak Troc.com gaat een aantal bijzondere schilderijen veilen ten voordele van het Rode Kruis. De lokale afdeling van het Rode Kruis kreeg de schilderijen als schenking en wil ze nu veilen om een nieuwe ziekenwagen te kunnen aankopen voor haar werking in Sint-Niklaas. De topwerken zijn van de hand van Achiel Van Sassenbrouck, Emiel Lecomte en Rob Graafland. Het gaat om bijzondere werken van 20ste eeuwse schilderkunst. "Met deze veiling slaan we twee vliegen in één klap. We bieden onze klanten een aantal pareltjes van schilderwerken aan en tegelijk steunen we het goede doel. Dankzij deze veiling kan het Rode Kruis zich hopelijk een nieuwe ziekenwagen aanschaffen", aldus Steven Hendrickx van Troc.com. De veiling loopt nog tot komend weekend. Geïnteresseerden kunnen de werken na afspraak bezichtigen bij Troc.com in Sint-Niklaas of een bod uitbrengen op





www.tweedehands.be. (JVS)