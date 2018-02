Treinverkeer tussen Puurs en Temse urenlang onderbroken 13 februari 2018

Het treinverkeer tussen Puurs en Temse was gisteren urenlang onderbroken door een beschadigde bovenleiding van het spoor. Rond 10.30 uur had een kraanwagen de bovenleiding beschadigd op de overweg aan de Robert Verbeelenstraat in Puurs. De bestuurder had de kraanarm niet volledig naar beneden gehaald waardoor de bovenleiding over een afstand van zo'n 200 à 300 meter beschadigd werd. De NMBS moest vervangbussen inleggen om de pendelaars tussen Puurs en Sint-Niklaas te vervoeren. (PKM)