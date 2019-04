Treinverkeer even onderbroken door auto op de sporen Kristof Pieters

14 april 2019

18u32 5 Sint-Niklaas Het treinverkeer tussen Sint-Niklaas en Lokeren was zondag een tijd lang onderbroken door een auto die op de sporen terechtgekomen was. Een goederentrein kon maar nipt tot stilstand komen.

Het ongeval gebeurde op de spoorwegovergang van de Kerkstraat in Belsele. Een bestuurder verloor in de bocht de controle en kwam met zijn auto op de sporen terecht. De chauffeur bleef ongedeerd maar moest wel wegvluchten toen er een goederentrein kwam aangereden. Die kon gelukkig net op tijd stoppen. “Het is niet tot een aanrijding gekomen maar het treinverkeer is wel tot kwart na zes onderbroken geweest”, zegt Leslie Buyle, woordvoerster van spoorwegnetbeheerder Infrabel. “Er waren door het ongeval kleine brokstukken van de wagen tussen de sporen terechtgekomen en die moesten eerst verwijderd worden.” De wagen was snel getakeld. Hierdoor bleef de hinder voor het spoorverkeer relatief beperkt. De politie kwam ter plaatse om het verkeer om te leiden.