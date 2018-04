Treinbouwers maken grootse dingen DIT WEEKEND GROOTSTE MODELTREINEXPO VAN VLAANDEREN IN 'T BAU-HUIS JORIS VERGAUWEN

03u03 0 Sint-Niklaas Modeltreinbouwers uit binnen- en buitenland sporen dit weekend naar Sint-Niklaas voor de internationale Modeltreinexpo in 't Bau-huis. Daar bewijzen ze dat er meer schuilt achter hun vaak uit de hand gelopen hobby, véél meer dan alleen maar met wat treintjes spelen.

Modelspoorclub Het Spoor verenigt dit weekend binnen- en buitenlanders die al hun hele leven met treintjes spelen. De modeltreinbeurs is de grootste expo in zijn soort in Vlaanderen en wordt georganiseerd door de grootste Vlaamse modelspoorclub.





Het Spoor telt zo'n tachtig leden, van architecten en ingenieurs tot elektriciens en schrijnwerkers. Ze vinden elkaar bij hun gemeenschappelijke passie en ze bouwen alles zelf. Want voor de meesten is de fun eraf als de treinen effectief kunnen rijden. Het hele proces van bouwen, het creatief en inventief aan de slag zijn met het op schaal nabootsen van échte landschappen en steden, dáár gaat het hen om.





Alles zelf bouwen

"Als alles klaar is en de treinen rijden, dan is bij velen de interesse inderdaad over. Het creëren, dat is wat zoveel voldoening geeft. En we kopen niks. We bouwen alles zelf, van treinstellen, miniatuurgebouwen tot landschappen. We nemen foto's, schalen het en bouwen het exact na. We trekken ook vaak naar Engeland, waar vele gelijkgestemde zielen actief zijn. Wij spelen niet met treintjes hé, hoewel we van buitenstaanders vaak die reactie krijgen als we vertellen wat onze hobby is", klinkt het bij Erwin Stuyvaert van Het Spoor.





De vereniging heeft onlangs ook het clublokaal in eigendom verworven. De voormalige breigoedfabriek, met ingang op de parking van Zwijgershoek, is 600 vierkante meter groot en was al een paar jaar hun uitvalsbasis.





Totaalbeeld van hobby geven

"Nu hebben we het gebouw ook gekocht, een unicum in de Belgische modeltreinwereld. Het geeft een boost. We hebben er tientallen modelbanen liggen waar 80 leden aan werken. En intussen is er ook een jeugdgroep actief. We hebben er ook een leslokaal om workshops te geven. We zitten absoluut in een groeifase."





Met de Mobexpo wil Het Spoor dit weekend een totaalbeeld geven van hoe hun hobby in binnen- en buitenland wordt beleefd. "Ook in de modeltreinwereld heeft de technologie voor grote veranderingen gezorgd, zoals bij de besturing van locomotieven en wissels, lasergesneden bouwpakketten, 3D-printing en micro-elektronica. Wie dus nog denkt dat we als grote mensen met treintjes spelen, zal versteld staan. Mobexpo is een festijn voor techneuten, computernerds en zelfs kunstenaars." Mobexpo vindt vandaag en morgen plaats in 't Bau-huis. Info: www.msc-hetspoor.be.