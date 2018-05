Transmigranten in vrachtwagen 23 mei 2018

02u35 1

De politie van Sint-Niklaas kreeg gisterenochtend rond 8.30 uur de melding dat personen uit een vrachtwagen waren gesprongen in het Europark-Oost. De politie trof in de buurt 8 transmigranten aan en bracht ze over naar het Politiehuis. De 5 mannen en 3 vrouwen waren afkomstig uit Eritrea. In afwachting van een beslissing van de dienst vreemdelingenzaken, blijven zij in het commissariaat. (PKM)