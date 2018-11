Trajectcontroles van start in december Camerasysteem klaar voor gebruik in drie straten - Ook camera’s om verkeer te weren in voetgangerszones JVS

22 november 2018

21u33 0 Sint-Niklaas In de Hoge Bokstraat, Bellestraat en Plezantstraat moeten de nieuwe trajectcontroles in december operationeel zijn. De camera’s met het systeem van automatische nummerplaatherkenning zijn er al een tijdje klaar voor gebruik, maar het is nog even wachten op de aansluiting. Datzelfde systeem zal vanaf het voorjaar ook toegepast worden in de Stationsstraat, om voertuigen die er niet moeten zijn uit de voetgangerszone te houden. “We zullen er camera’s plaatsen met nummerplaatherkenning, want we zijn het beu dat de dynamische paaltjes er constant aangereden worden”, klinkt het. Ook in de Collegestraat en Nieuwstraat komen die ANPR-camera’s.

Het camerasysteem met automatische nummerplaatherkenning, via de zogenaamde ANPR-camera’s, doet zijn intrede in Sint-Niklaas. En dat gebeurt meteen met verschillende toepassingen: niet alleen om via trajectcontroles snelheidsovertredingen in het verkeer te bestraffen, maar ook om voertuigen uit bepaalde straten te weren.

De trajectcontroles zullen volgende maand al operationeel worden. Zowel in de Plezantstraat, Bellestraat als Hoge Bokstraat zijn de camera’s en de nodige installaties al een tijdje klaar voor gebruik. “Het is alleen nog wachten op de aansluiting met de servers van de federale politie. Dat is binnen de maand gepland”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). De camera’s lezen aan het begin en aan het einde van de straat een nummerplaat en berekenen of de snelheid van het voertuig over het hele traject niet te hoog ligt.

In de Hoge Bokstraat en Bellestraat gaat het om een verkeersproject van de stad, in de Plezantstraat van het Vlaams gewest. “Het duurt even voor het systeem operationeel is, maar voor de stad is het een voordeel dat de trajectcontrole in de Plezantstraat gelijktijdig wordt geïnstalleerd. Hierdoor liggen onze opstartkosten een pak lager. We verwachten dat de trajectcontroles in december kunnen starten. Ik zeg niet graag dat ze nu nog niet werken, omdat de aanwezigheid van de camera’s wellicht al een afschrikeffect heeft. Maar goed, het systeem zal gauw écht werken.”

Stationsstraat

Een tweede toepassing van de ANPR-camera’s volgt in het voorjaar. Dan wil de stad het systeem in de Stationsstraat, Collegestraat en Nieuwstraat opstarten, om het verkeer er uit de voetgangerszones te houden. In de Stationsstraat zijn er al een tijdje dynamische palen die met een badge worden bediend, maar daar wil de stad vanaf. “Die palen worden constant aangereden. Het duurt altijd een hele tijd vooraleer die hersteld zijn. Via ANPR-camera’s zal dat veel efficiënter verlopen. We zijn nu met de voorbereidingen bezig. Bedoeling is om voor die straten een basislijst met nummerplaten van bewoners, handelaars en leveranciers op te maken. Wie door de straat rijdt met een voertuig waarvan de nummerplaat niet in de database zit, wordt automatisch beboet. We willen dat er ook een toepassing komt waarmee bewoners zelf een extra nummerplaat kunnen invoeren, bijvoorbeeld als ze minder mobiel zijn en ze moeten worden opgehaald door een familielid. We moeten nog uitklaren hoe we dat met de postbedeling en de huisverpleging aanpakken, maar het is alleszins efficiënter dan hoe het nu verloopt. We kunnen met dat systeem streng maar tegelijk ook flexibel zijn. We hebben veel geleerd van soortgelijke projecten in Gent en Mechelen.” De ANPR-camera’s in de Stationsstraat, Collegestraat en Nieuwstraat komen er ten vroegste in april.