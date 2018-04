Tractor met beerkar in de gracht 21 april 2018

Gisterenmiddag kwam iets voor 15 uur een landbouwer met zijn tractor en beerkar in de beek terecht in de Leestraat in Sinaai. Het betonnen brugje kon het gewicht van de landbouwmachine en zijn lading, 26000 liter beer, niet meer dragen en brak doormidden. De tractor kon zichzelf terug op het droge rijden. (PKM)