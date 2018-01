Tot vijf jaar cel voor financieren van IS-strijder 02u39 0 Foto Geert De Rycke De beklaagden in de correctionele rechtbank van Dendermonde. Sint-Niklaas Zes beklaagden uit Sint-Niklaas die ervan verdacht worden geld gesponsord te hebben aan IS-beul Arben I. riskeren tot vijf jaar cel. In totaal zou een bedrag van 23.000 euro overgemaakt zijn aan de strijder die opdook in een onthoofdingsvideo en intussen al gesneuveld is.

De zes beklaagden houden vol dat ze niet wisten dat het geld voor IS was en dat ze geen sympathisanten zijn. "Uit telefoontaps en andere documenten hebben we meer dan genoeg bewijs kunnen halen dat ze verbonden waren met IS", aldus procureur Tom Van den Hende.





Daarom eist het openbaar ministerie voor spilfiguur Kastriot M., afkomstig uit het zigeunermilieu vijf jaar gevangenisstraf, Mahid D. hangt vier jaar cel boven het hoofd. De vrouw van M. riskeert een gevangenisstraf van drie jaar. Voor de ouders en zus van de IS-beul word respectievelijk een straf gevraagd van 12 maanden met uitstel en voor de zus 8 maanden.





"Het is duidelijk dat Kastriot M. de spilfiguur is in deze hele zaak", aldus openbaar aanklager Van den Hende. "Op zijn computer hebben we verschillende bewijzen gevonden dat hij sympathiseerde met IS. Zijn computer stond vol met foto's en ook op zijn Facebookpagina werden foto's en links gevonden die verband houden met IS. Volgens hem gebeurde dit onder druk of per ongeluk, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Hij regelde alle transporten en maakte hierbij gebruik van meerdere tussenpersonen."





De eerste geldtransactie naar Syrië begon in mei 2016, maar deze mislukte omdat M. illegaal is en dus geen geldig paspoort had. "Dan kwam beklaagde Mahid D. op de proppen. Hij werd erbij gehaald door M. om met zijn paspoort het geld te kunnen verschepen naar IS. Dat geld was afkomstig van de familie van de IS-strijder." D. stond niet alleen voor de transfers van geld, maar was ook naar Syrië vertrokken met zijn Nederlandse vriendin. Hij werd tegengehouden in Turkije en keerde gewoon terug.





De rechter velt zijn vonnis binnen de maand. (KBD)