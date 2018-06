Tot 20 maanden cel voor wietkwekers 29 juni 2018

02u31 1 Sint-Niklaas Twee mannen van 34 en 47 jaar oud uit Sint-Niklaas en Bornem hebben respectievelijk vijftien maanden effectief en twintig maanden cel met uitstel gekregen.

De twee stonden voor de rechter in Mechelen op verdenking van het beheren van een cannabisplantage in een loods langs de Reedonk in Bornem. Volgens het parket hebben ze daar zo'n veertig kilogram cannabis gekweekt. De veertiger uit Bornem vroeg de vrijspraak omdat hij naar eigen zeggen van niets wist. Hij verhuurde de loods alleen maar, zo klonk het. De man uit Sint-Niklaas minimaliseerde zijn betrokkenheid in de zaak. Volgens hem plaatste hij enkel een handtekening onder een huurcontract. Maar ook dat verhaal werd niet geloofd. De twee moeten ook een boete van 6.000 euro betalen, al dan niet met uitstel. (TVDZM)