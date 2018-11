Toneelvereniging De Vlasbloem brengt ‘Het Diner’ JVS

20 november 2018

Sint-Niklaas Toneelvereniging De Vlasbloem uit Nieuwkerken brengt in december 'Het Diner', naar het gelijknamige boek van Herman Koch.

Regisseur Patricia Goemaere en toneelvereniging De Vlasbloem kiezen voor hun eindejaarsproductie voor ‘Het Diner’. Opnieuw een Nederlandstalig werk dus, maar geen tragikomedie. Wél een thriller, gebaseerd op het gelijknamige boek van Herman Koch.

De setting is een restaurant waarin zich tussen de potten en pannen een drama afspeelt. “Het is een weergaloze triller die de vraag opwerpt in hoeverre je als ouder verantwoordelijk bent voor de daden van je eigen kind. Het spannende verhaal voltrekt zich binnen de tijdspanne van een avond. ‘Het diner’ gaat ook over de onvoorwaardelijke liefde tussen ouders en kinderen: groots, loyaal en krachtig maar tegelijkertijd ook complex en ondoorgrondelijk”, klinkt het.

Van het boek ‘Het diner’ werden in Europa meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Ook Amerika ging voor de bijl. Kees Prins, één van de partners van Koch in het Nederlandse humorprogramma Jiskefet, bewerkte het boek tot een toneelvoorstelling. In 2013 volgde de verfilming. “Het is geen eenvoudige opdracht voor een amateurgezelschap. Het stuk moet het vooral hebben van zijn sprankelende dialogen. Dit vereist van de acteurs een constant hoog niveau. Dat is ook noodzakelijk voor dit soort theater waar er weinig ruimte is om te bewegen of om gekke dingen te doen. Het originele concept van Goemaere maakt hier veel goed.”

De acteurs zijn Alfons Andries, Rani Thoon, Koen Rooms, Danka De Wert, Patricia Cappaert en Ignace Vervaet. De voorstellingen vinden plaats in kunstencentrum De Vlasbloem in Nieuwkerken, op 1, 7, 8, 9, 14 en 15 december. Info en reservaties: www.devlasbloem.be.