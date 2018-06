Toeristische opendeurdag in stadskern 22 juni 2018

Komende zondag 24 juni vindt er in Sint-Niklaas een toeristische opendeurdag met stadsverkenning plaats. Iedereen krijgt die dag de kans om de historische stadskern te verkennen aan de hand van een gratis wandelgids. Alle bezoekers worden ontvangen bij de belangrijkste bezienswaardigheden, musea, monumenten en tentoonstellingen. Aanmelden kan tussen 10 en 16 uur bij de infotent van toerisme Sint-Niklaas op het Stationsplein, aan de ingang van het station. Daar ontvangen deelnemers een gratis infopakket met wandelbrochure. Langsheen de wandelroute wordt iedereen getrakteerd op een streekbiertje of een fruitsapje. Deelnemen is helemaal gratis. Er zijn ook prijzen te winnen, met onder meer een ballonvlucht en hotelarrangementen. (JVS)