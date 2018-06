Toeristen dol op Wase art deco ARCHITECTENKAMERS PAKT UIT MET BIJZONDER GASTENVERBLIJF JORIS VERGAUWEN

06 juni 2018

02u52 0 Sint-Niklaas De hotels in Sint-Niklaas vieren de laatste jaren hoogtij, want op tien jaar tijd kwamen drie keer meer mensen overnachten in de stad. Ondertussen krijgen toeristen een nieuwe pareltje in het hotelaanbod: het 'city-apartment' in art-decostijl in de Kalkstraat.

Het aantal overnachtingen in Sint-Niklase hotels en B&B's zit al sinds 2014 in een sterk stijgende lijn. In 2007 haalde Sint-Niklaas met moeite 32.000 overnachtingen per jaar, maar op tien jaar tijd is dat aantal gestegen tot bijna 90.000. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie.





Daarmee laat Sint-Niklaas buurgemeenten Beveren (63.045 overnachtingen) en Lokeren (44.786) ver achter zich. Van die precies 89.311 overnachtingen nemen buitenlanders bijna de helft voor hun rekening (38.419). En dat aantal blijft jaar na jaar stijgen. De nabijheid van de haven is één van de verklaringen, maar ook de moeilijke mobiliteit in en rond Antwerpen speelt een grote rol. Dan is een hotel in Sint-Niklaas voor zakenmensen én toeristen een dankbaar alternatief, want het ligt vlakbij en het is veel makkelijker bereikbaar en goedkoper dan vergelijkbare hotels in het centrum van Antwerpen en Gent.





Textielfabriek

Toeristen die op een meer authentieke manier in Sint-Niklaas willen logeren, kunnen sinds kort terecht bij 'Architectenkamers' in de Kalkstraat, waar interieurarchitecte Nele Vercauteren en architect Bas Wauman een bijzonder gastenverblijf hebben geopend. Met 'Arck' hadden ze al een B&B in Tielrode, nu is daar dit 'city-apartment' bijgekomen in Sint-Niklaas, in een art deco-woonhuis dat bij een vroegere textielfabriek hoorde. "Het architectenbureau is hier ondergebracht, net als onze eventruimte Fabrieck. In het vroegere woonhuis, dat met behoud van de authentieke elementen is gerenoveerd, bieden we twee gastenkamers aan. Die heten 'Elodie' en 'Valentine', naar de zussen Mechiels, de oorspronkelijke bewoonsters van het huis Hector Mechiels uit 1933. Het is een warm en gastvrij huis, met een leefruimte, keuken en groot dakterras. Er is een parkeerbox op 50 meter stappen, maar we zitten ook niet ver van het station", vertelt Nele Vercauteren.





Intussen vinden buitenlanders gretig de weg naar dit nieuwe gastenverblijf. "We merken dat toeristen echt gecharmeerd zijn. Het is een grote meerwaarde. Sint-Niklaas is bekend voor zijn art deco. Dat ze dan kunnen logeren in een art deco-pareltje is voor vele toeristen heel bijzonder. In onze B&B in Tielrode krijgen we meer binnenlandse toeristen over de vloer, met onze gastenkamers in Sint-Niklaas kunnen we breder mikken. Het zijn vooral buitenlandse toeristen die Sint-Niklaas als een ideale uitvalsbasis zien voor Antwerpen, Gent en Brugge, maar ondertussen toch ook graag hier de stad even verkennen." Info: www.arck-bb.be.