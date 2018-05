Toekomstplan Industriepark-Noord klaar OMVORMING BEDRIJVENTERREIN MOET VOORBEELD ZIJN VOOR VLAANDEREN JORIS VERGAUWEN

02u48 0 Sint-Niklaas Het verouderde en weinig efficiënte Industriepark-Noord moet een modern, innovatief en duurzaam bedrijventerrein worden. Met Vlaamse subsidies is een toekomstplan uitgewerkt, waarmee dit pilootproject ook als voorbeeld moet dienen voor andere bedrijventerreinen in Sint-Niklaas én in Vlaanderen.

In de jaren zeventig en tachtig werden in Sint-Niklaas een vijftal industrieterreinen ingericht, net buiten de stad. De bekende Industrieparken en Europarken, elk bedeeld met de naam van een andere windrichting, zijn vandaag niet meteen het toonbeeld van efficiënt ruimtegebruik. Bedrijfsgebouwen waarrond grote oppervlaktes gras liggen, grote en vaak onderbenutte parkeerruimtes, geen fiets- en wandelpaden, maar ook weinig samenwerking tussen de bedrijven onderling én beperkingen om uit te breiden of om er zich te vestigen: het zette de stad én de Vlaamse overheid aan het denken. Met subsidies van het Agentschap Ondernemen heeft een studiebureau nu een ontwerp gemaakt voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Industriepark-Noord. Dat wordt voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van juni, waarna een openbaar onderzoek volgt.





21ste eeuwse bedrijventerrein

"Hiermee willen we van dit verouderde industrieterrein een 21ste eeuws bedrijventerrein maken. Dat kan onder meer door een efficiënt en flexibel ruimtegebruik mogelijk te maken, door een netwerk van zachte wegen te creëren en door de bedrijven samen te brengen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren", schetst schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA). "Denk maar aan een multifunctioneel parkeergebouw en een collectieve bezoekersparking: daarmee kan heel wat ruimte vrijkomen. De stad is met het Techniekhuis ook aanwezig in het Industriepark-Noord, dus kunnen we daar zeker een belangrijke regierol opnemen. Ook het tijdelijk gebruik van bedrijfsruimtes - voor start-ups tot pop upbedrijven - is mogelijk, zodat de lege en grote voortuinstroken echte impulszones worden."





Nog de meest ingrijpende maatregel is het optrekken van de bouwhoogtes van de bedrijven. Nu ligt de limiet op negen meter. De basishoogte wordt twaalf meter, met mogelijkheden om tot achttien en zelfs dertig meter hoog te gaan, in het laatste geval evenwel alleen aan de straatkant ver van de omliggende bewoning.





Pilootproject

Inspiratie komt er onder meer van bedrijventerreinen in Nederland en Denemarken. "Wij willen hiermee een voorbeeld uitwerken voor álle industrieparken in Sint-Niklaas, terwijl de Vlaamse overheid dit ziet als pilootproject voor heel Vlaanderen. In de TTS-zone in Temse wordt nu ook die oefening opgestart. Voor de stad wordt dit interessant, ook omdat we voor de herinrichting van de publieke delen van het industriepark tot 80 procenten Vlaamse subsidies kunnen krijgen."