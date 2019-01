Tijdelijke creatieve invulling voor vroegere textielfabriek en Rolliersgebouw: “Site komende jaren omvormen tot bijzondere plek” JVS

22 januari 2019

13u10 0 Sint-Niklaas In afwachting van een nieuwbouw- en renovatieproject krijgen de vroegere textielfabriek en het Rolliersgebouw tussen de Kasteelstraat en Rollierstraat in Sint-Niklaas een creatieve invulling. Vastgoedbeheerder Monumento stelt heel wat ruimtes tijdelijk ter beschikking van creatieve ondernemers en kunstenaars. Vrijdag kunnen kandidaten er een rondleiding volgen.

Het vroegere confectiebedrijf De Poortere en het daarnaast gelegen Rolliersgebouw wachten al jaren op een nieuwe bestemming. De leegstaande gebouwen zijn in handen van een projectontwikkelaar, die er binnen enkele jaren een groot woonproject gaat realiseren. In afwachting van de hele metamorfose van de grote site heeft de ontwikkelaar de vastgoedbeheerder Monumento ingeschakeld om de beschikbare ruimtes een tijdelijke invulling te geven. Monumento specialiseert zich in het herbestemmen van tijdelijk leegstaande gebouwen, met de focus op een creatieve, artistieke en groene invulling. Op vrijdag 25 januari kunnen kandidaten een eerste keer kennismaken met de vele mogelijkheden van de beschikbare ruimtes.

In het Rolliersgebouw had de stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans tot voor enkele jaren nog een plek. Al die ruimtes zijn nog in behoorlijk goeie staat. In de vroegere textielfabriek zijn er grotere ruimtes beschikbaar, die dan weer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. En ook het herenhuis aan de kant van de Kasteelstraat biedt interessante perspectieven voor een tijdelijk gebruik. Zelfs buiten, in het parkje, zijn er mogelijkheden. “Denk maar aan kunstateliers, theater, events, tentoonstellingen en cinema tot fotoshoots, stadstuinieren, yoga en circusinitiaties: de mogelijkheden zijn enorm hier”, schetst Caroline Staessens van Monumento. “Er hebben zich intussen al heel wat kandidaten met aantrekkelijke voorstellen gemeld. Ook zullen er volgende zomer onder meer opnames gebeuren in een deel van het Rolliersgebouw voor een nieuwe Vlaamse fictiereeks. Maar er is nog veel meer mogelijk. Daarom doen we een oproep naar creatieve mensen in Sint-Niklaas en uit deze regio. We willen deze bijzondere site de komende jaren omvormen tot een heuse creatieve plek waar kruisbestuiving en een buurtgevoel centraal staan, met respect voor de identiteit van de gebouwen.”

Wie interesse heeft om een ruimte in te nemen, kan zich aanmelden via info@monumento.be met vermelding van naam, concept en portfolio. Komende vrijdag 25 januari is er ook een rondleiding mogelijk op de site. Daarvoor is het wel nodig om een afspraak te maken, ook via info@monumento.be. De inschrijvingen voor de gekozen ruimtes gaan vrijdag ook van start. Info: www.monumento.be.