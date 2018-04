Tiental Irakese asielzoekers springen uit truck 12 april 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft gisterenochtend een tiental Irakezen gevat die kort voordien uit een vrachtwagen waren gesprongen. Een trucker van Noone Transport Ireland had zich rond 8.15 uur aan de Singel aan de kant gezet nadat hij gestommel had gehoord in de laadruimte. Nadat hij zich geparkeerd had, sprongen er een tiental Irakezen uit de vrachtwagen. Een voorbijganger alarmeerde de politie. Een patrouille kon vijf Irakezen kort daarna vatten toen ze in de richting van Vijfstraten aan het wandelen waren. Vijf andere werden een tijdje later eveneens in de buurt aangetroffen. Het gaat om 9 volwassenen en 1 kind van ongeveer een jaar. Ze waren wellicht onderweg naar Groot-Brittannië. De tien werden overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en nadien ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. (PKM)





