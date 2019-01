Tiener krijgt klappen op parking Shopping Center Kristof Pieters

04 januari 2019

18u34 0 Sint-Niklaas Twee tieners zijn donderdagavond aangevallen op de parking van het Waasland Shopping Center. Tyson Vercauteren liep hierbij een breuk op aan de borst en enkele kneuzingen in het aangezicht. De politie onderzoekt de zaak.

De feiten deden zich donderdagavond voor rond 18.30 uur. “Mijn zoon Tyson en zijn vriend Elia (13) waren op zoek naar soldenkoopjes met hun nieuwjaarsgeld”, vertelt Jurgen Vercauteren. “In de winkel Hollister werden ze aangesproken door twee jongens die hen vriendelijk de hand gaven en zeiden dat ze de twee kenden. Ze vroegen daarop om een eindje mee te lopen. Op de parking sloeg de sfeer echter plots om en eisten ze het geld van de twee jongens. Mijn zoon kreeg een kniestoot in de borst en een uppercut in het aangezicht. Ze konden uiteindelijk gaan lopen waarna een bewakingsagente zich over Tyson heeft ontfermd. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat hij een compliceerde breuk heeft aan de borst maar gelukkig is er geen operatie nodig.”

De politie bevestigt dat er vrijdag aangifte is gedaan van het voorval en zal een onderzoek instellen. Het Waasland Shopping Center betreurt het incident en heeft zijn medewerking al toegezegd. “Al onze camerabeelden worden gedurende geruime tijd opgeslagen en kunnen dus door de politie steeds geraadpleegd worden”, laat manager Toon De Meester weten.