Tiende Paul Snoek Poëzieprijs komt er aan JVS

08 januari 2019

09u51 0 Sint-Niklaas In het voorjaar organiseert het stadsbestuur opnieuw de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs. Die is al aan de tiende editie toe.

Komend voorjaar vindt in Sint-Niklaas de tiende editie van de driejaarlijkse Paul Snoek Poëzieprijs plaats, een intussen gerenommeerde poëzieprijs in Vlaanderen en Nederland. De hoofdprijs is een geldbedrag van 4.000 euro, net als bij de vorige editie. De organisatie van de wedstrijd en de uitreiking op 7 april ligt in handen van de bibliotheek en het cultuurcentrum.

De jury voor de Paul Snoek Poëzieprijs bestaat deze keer uit prof. dr. Yves T’Sjoen (docent Nederlandse Taal- en Letterkunde Ugent, publicist en poëziecriticus), Sarah Vankersschaever (journaliste en poëzierecensent), Dirk Van Driessche (voormalig directeur CC Sint-Niklaas en initiatiefnemer Paul Snoekprijs) en Alicja Gescinska (schrijfster en filosofe).

Cultfiguur

De poëzieprijs kreeg de naam mee van de Sint-Niklase dichter en cultfiguur Paul Snoek, in het dagelijkse leven Edmond Schietekat. Hij overleed op 19 oktober 1981 in een verkeersongeval. Hij liet een grote erfenis na, met parels van dichtbundels en heel wat beeldend werk. Hij wordt vandaag nog steeds beschouwd als één van de belangrijke Nederlandstalige dichters. In 2011, dertig jaar na zijn dood, zette de stad Sint-Niklaas al een groot evenement op poten om de herinnering aan Snoek levendig te houden. In 2016, 35 jaar na zijn dood, kwam er een vervolg met blijvend karakter. De grote dichter kreeg immers een straatnaam in zijn geboortestad. De verkeersvrije straat waarin de stadsschouwburg gevestigd is, heet sindsdien de Paul Snoekstraat.