Tiende editie van Ine Feest: benefietfeestje voor twee goede doelen JVS

28 februari 2019

17u52 0 Sint-Niklaas Op zaterdag 16 maart vindt al de tiende editie plaats van ‘Ine Feest’. Opnieuw worden daarmee twee lokale goede doelen gesteund.

‘Ine Feest’ is het evenement van vzw De Blauwe Dolfijn en Ine Somers, schepen en federaal volksvertegenwoordiger voor Open Vld uit Sint-Niklaas. De opbrengst van deze jubileumeditie gaat naar twee goede doelen: Het Bloemetjeskoor en CKG Het Open Poortje.

Het benefietfeest vindt plaats op zaterdag 16 maart in garage Jacobs in Sint-Niklaas, met eerst een diner-buffet vanaf 19.30 uur en aansluitend een dansfeest. Tickets kosten 50 euro, voor het dansfeest alleen is dat 10 euro. Info en inschrijvingen: 0479/83.57.43, via secretariaat@inesomers.be of ludovic.somers@telenet.be.