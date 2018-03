Tien rijbewijzen ingetrokken bij alcoholcontrole 26 maart 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft vrijdagavond op vier plaatsen alcoholcontroles gehouden. In totaal werden 141 bestuurders gecontroleerd in de Hulstbaan, Mercatorstraat, Parklaan en Patotterij. Vijf chauffeurs zaten in de alarmfase. Ze waren 3 uur hun rijbewijs kwijt en moeten een boete van 179 euro betalen. Drie bestuurders bliezen positief en mochten hun rijbewijs voor 6 uur inleveren. Eén chauffeur tot slot was zijn rijbewijs meteen kwijt voor 15 dagen. Een andere bestuurster was onder invloed van verdovende middelen en mocht ook haar rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. Verder werd er één proces-verbaal opgesteld voor drugsbezit en werden er twee wielklemmen geplaatst omdat er geen verzekeringsdocumenten getoond konden worden. Eén persoon stond geseind voor een verhoor en werd opgepakt. (PKM)