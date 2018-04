Tien miljoen euro voor heraanleg E17 17 april 2018

02u38 2 Sint-Niklaas Het Agentschap Wegen en Verkeer plant volgend jaar grote onderhoudswerken aan de E17 in de richting van Antwerpen.

"Het aanbestedingsdossier wordt op dit moment samengesteld", antwoordde minister voor Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). De uitvoering, in verschillende fasen, zal in de loop van 2019 plaatsvinden. Een deel van de werken kan ook in 2020 worden uitgevoerd, dit om de hinder voor de weggebruiker tot een minimum te beperken. Het gaat om een structureel onderhoud van de autosnelweg tussen het complex Zwijnaarde en de verkeerswisselaar Kruibeke. Er wordt 10 miljoen euro uitgetrokken voor de heraanleg. De helft van het budget is voorzien voor de zone Zwijnaarde-Destelbergen, in beide rijrichtingen. De rijweg zal quasi volledig moeten worden heraangelegd om de spoorvorming weg te werken. De afrit UZ, richting Antwerpen, zal eveneens worden heraangelegd. De andere grote zones situeren zich tussen Waasmunster en de parallelweg in Sint-Niklaas.





(PKM)