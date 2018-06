Tien jaar Karree Konfituur met eerste album 06 juni 2018

02u51 0 Sint-Niklaas De Nederlandstalige popband Karree Konfituur bestaat tien jaar en viert dat met een allereerste album.

Op het album van de Sint-Niklase band Karree Konfituur is het nog wachten tot 6 oktober. Gisteren kwam alvast de single 'Show' uit. Niet toevallig. "Dat nummer vat onze voorbije 10 jaar goed samen. Muziek is voor ons plezier maken, we zijn ook allemaal echte vrienden. 'Show' is een zomerse meezinger die weergeeft wat ik altijd al met Karree Konfituur wou bereiken: muziek maken waar je vrolijk van wordt, die wat te vertellen heeft en makkelijk mee te zingen is. En wie me kent, weet dat ik ook nogal wat show verkoop", lacht frontman Bart Foubert.





Radio 2

De band bracht sinds hun overwinning van de Radio 2-wedstrijd 'Schrijf er maar één' in 2009 bijna jaarlijks een nieuwe single uit die de playlisten van de radio haalde, maar een album bleef voorlopig uit. Twee jaar geleden tekende de band ook een platencontract bij Universal Music.





"De plaat komt nu op een goed moment. Het wordt de perfecte weergave van ons parcours van de afgelopen tien jaar. Voordien was de tijd nog niet rijp, ik had altijd het gevoel dat we nog op zoek waren naar de juiste sound."





Het album bevat nu alle singles die de radio gehaald hebben, aangevuld met heel wat ander materiaal. In oktober stelt Karree Konfituur de nieuwe plaat voor in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas, samen met enkele bekende gasten. De single 'Show' is sinds gisteren verkrijgbaar. (JVS)